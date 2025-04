AEA retorna à Copa Paulista após 20 anos; confira o grupo 1

A confirmação da AEA movimenta os bastidores do clube e anima a torcida. A equipe já se prepara com um elenco competitivo e estrutura reforçada. O objetivo é claro: fazer bonito no retorno e lutar pelo título.

“A torcida pode esperar raça, vontade e comprometimento. Estamos voltando com os pés no chão, mas com o coração cheio de esperança e ambição”, disse um membro da comissão técnica.

Com isso, a cidade de Araçatuba volta a figurar entre os representantes do futebol paulista, com a expectativa de bons jogos e estádio cheio no Adhemar de Barros.