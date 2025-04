Jovem de 19 anos vai comprar refrigerante, desmaia e morre em bar

Uma jovem de 19 anos identificada como Daniele Araújo da Silva morreu após desmaiar dentro de um bar localizado na avenida Um, no município de Braúna, na tarde do último domingo, 13. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Penápolis.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada até a Unidade Básica de Saúde de Braúna, para onde a vítima havia sido levada após o ocorrido. No local, o padrasto da jovem relatou aos policiais que Daniele havia saído de casa para comprar um refrigerante em um bar próximo.

Ao chegar no estabelecimento, a jovem teria desmaiado repentinamente. A mulher do proprietário do bar acionou os familiares, que foram ao local e encontraram Daniele sentada, aparentemente sem sinais vitais. Diante da situação, uma ambulância do município foi chamada e prestou os primeiros socorros.