Funcionário público aponta 'fábrica de multas' em rotatória

O funcionário público estadual Diogo César, 40 anos, procurou a reportagem para denunciar o que ele chama de “fábrica de multas” em uma rotatória movimentada de Araçatuba. O local é o cruzamento entre as avenidas Baguaçu e Pompeu de Toledo, sempre em horário de pico, quando o fluxo de veículos é intenso e o avanço na sinalização se torna, segundo ele, inevitável.

De acordo com Diogo, agentes de trânsito se posicionam de forma estratégica na rotatória e emitem autuações por avanço de parada obrigatória sem considerar as condições reais do tráfego. “Se eles nos explicarem como atravessar aquela rotatória sem avançar um pouco o pare no horário de pico, a gente agradece”, ironizou.

Em um intervalo de apenas quinze dias, Diogo relata ter recebido duas multas no mesmo local: uma enquanto dirigia e outra quando sua esposa estava ao volante. Ambas as infrações foram registradas pelo mesmo motivo: avançar a parada obrigatória. O funcionário afirma ainda que buscou diálogo com o secretário de Mobilidade Urbana e outro servidor da Prefeitura, mas não obteve retorno efetivo. “Acharam que estava tudo certo e sequer se preocuparam em ouvir”, reclamou.

Resposta da Prefeitura