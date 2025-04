Homem é agredido com pedra e socos no centro de Birigui

Um homem foi socorrido por uma equipe de resgate após ser agredido no final da tarde da última quarta-feira (23), no antigo terminal rodoviário de Birigui, localizado na região central da cidade. A vítima é moradora da Vila Xavier.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, os agentes Narazaki e Ferreira foram acionados após denúncias de uma briga entre dois homens no local. Ao chegarem, encontraram a vítima já sendo atendida por uma equipe do serviço municipal de ambulância. Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro municipal, onde permanecia sob observação médica até o momento do registro da ocorrência.

Segundo relato feito aos agentes, o agressor teria lançado contra a vítima uma pedra do tipo paralelepípedo e, em seguida, desferido diversos socos. A vítima não soube — ou não quis — informar o motivo do ataque.