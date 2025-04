Piacatu abre concurso público com salários de até R$ 4,3 mil

A Prefeitura de Piacatu lançou edital de concurso público para o preenchimento de vagas em diferentes áreas do serviço municipal. A organização do processo seletivo está sob responsabilidade da empresa CMM Assessoria e Consultoria.

Ao todo, são ofertadas cinco vagas imediatas, além de cadastro reserva para futuras contratações. O edital prevê oportunidades para candidatos com ensino fundamental (completo ou incompleto), médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.435,07 a R$ 4.348,35, com jornadas de trabalho que vão de 30 a 40 horas semanais, dependendo da função.

Entre os cargos disponíveis estão:

– Nível fundamental incompleto: Auxiliar de Serviços Gerais (masculino) e Tratorista (com CNH C ou superior);

– Nível fundamental completo: Motorista, Operador de Máquinas e Vigia;

– Nível médio: Agente Comunitário de Saúde e Monitor de Transporte Escolar;

– Nível técnico: Técnico em Enfermagem (com registro no Coren);

– Nível superior: Enfermeiro, Farmacêutico, Professor de Educação Básica I e II (nas áreas de Arte e Educação Especial), e Médico Veterinário.

Como se inscrever