Câmara de Birigui vota criação da Secretaria da Casa Civil

A Câmara Municipal de Birigui realiza na noite desta terça-feira, 15, mais uma sessão ordinária com cinco projetos de lei do Executivo na pauta. Entre os principais temas em discussão estão a autorização de repasses financeiros para a Apae e a proposta de criação da Secretaria Municipal da Casa Civil.

O projeto de lei complementar nº 4/2025 propõe a criação da nova secretaria com cargos de provimento em comissão e funções específicas ligadas às áreas de atuação do órgão. A justificativa apresentada pela Prefeitura destaca a necessidade de reorganizar a estrutura administrativa e reforçar o suporte institucional ao gabinete da prefeita Samanta Borini (PSD). A proposta também prevê a revogação e alteração de trechos da Lei Complementar nº 115/2020, que trata da estrutura do poder público municipal.

Embora os salários dos cargos ainda não tenham sido detalhados oficialmente no projeto disponível ao público, a medida levanta debate entre os parlamentares sobre o impacto orçamentário da nova pasta. Conforme o projeto, a nova secretaria contará com sete servidores, com salários que variam entre R$ 5.000,00 e R$ 8.771,61.