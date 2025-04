Foragido acusado de desviar R$ 10 milhões de prefeitura é preso

A Atividade Delegada da Polícia Militar de Castilho prendeu, na tarde dessa segunda-feira, 14, um homem foragido da Justiça, acusado de desviar R$ 10 milhões da Prefeitura de Itu. O indivíduo foi localizado em uma pousada na zona rural do município, no bairro Porto Independência.

A prisão ocorreu após denúncia anônima indicando o paradeiro do acusado. A equipe se deslocou até o local e, após averiguação com os ocupantes da pousada, confirmou a identidade do foragido, procurado há mais de um ano. O caso havia ganhado grande repercussão na região de Itu, onde os crimes foram praticados.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Castilho, onde permaneceu à disposição da Justiça.