Aracanguá: pescador confessa morte de idoso em bar fechado

A Polícia Civil de Santo Antônio do Aracanguá elucidou, em tempo recorde, o homicídio que tirou a vida de José Belizário Vieira, de 71 anos, conhecido como “Zé Mãozinha”. O crime ocorreu na noite do último domingo (20), em frente a um bar na região central da cidade. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde local.

No dia do crime, agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar estiveram no local, mas a ausência de câmeras de segurança e de testemunhas dificultou a identificação imediata do autor. Um suspeito chegou a ser localizado dormindo em sua residência, mas, após perícia técnica nos objetos encontrados com ele, não foram detectados vestígios que o ligassem ao homicídio. Ele foi ouvido e, em seguida, liberado.

Investigação e inquérito

Sob o comando do delegado Dr. Ewerton Teodoro Bolsoni, a equipe intensificou as investigações e, com base em imagens de câmeras de segurança nas proximidades, conseguiu identificar um jovem pescador de 25 anos como o verdadeiro autor do crime.