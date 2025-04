Jovens são agredidos por seguranças em casa de shows em Araçatuba

Dois irmãos procuraram a Delegacia de Polícia de Araçatuba na tarde da última segunda-feira (21) para denunciar um violento episódio de agressão ocorrido em uma casa de shows no bairro São Joaquim. Segundo o boletim de ocorrência, ambos teriam sido atacados por cerca de oito seguranças do estabelecimento, após uma discussão familiar ter sido mal interpretada.

De acordo com o relato das vítimas, eles estavam no local acompanhados de um terceiro irmão, que possui transtornos mentais. Durante o evento, esse irmão iniciou uma discussão com o irmão por parte de pai, algo que, segundo a família, tratava-se de um desentendimento comum entre irmãos.

No entanto, a situação tomou proporções drásticas. Testemunhas afirmam que, mesmo após os seguranças terem sido informados de que um dos envolvidos era uma pessoa com deficiência, a equipe partiu para cima dos rapazes com extrema violência. O irmão que tentou intervir também foi agredido.