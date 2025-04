Casa Paulista contempla 11 cidades da região de Araçatuba

A região administrativa de Araçatuba foi contemplada com 1.751 novas moradias do programa estadual Casa Paulista, anunciadas nesta segunda-feira, 14, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O destaque vai para Araçatuba, que receberá 753 casas, o maior número entre as cidades beneficiadas. Birigui terá 326 unidades, seguida por Penápolis (91) e Mirandópolis (13). O investimento total previsto é de R$ 121,8 milhões.

Os subsídios para a aquisição das moradias variam de R$ 10 mil a R$ 16 mil, dependendo do município. Uma das novidades é o aumento do valor do subsídio para cidades com menos de 20 mil habitantes, passando de R$ 10 mil para R$ 16 mil, com o objetivo de incentivar o mercado a atuar nessas localidades, onde a renda média é mais baixa.

Poderão ser beneficiadas famílias com renda de até três salários mínimos, que não possuam imóvel próprio ou financiamento habitacional e que ainda não tenham sido atendidas por programas habitacionais em qualquer esfera de governo.

Desde 2023, o programa Casa Paulista já entregou 54 mil moradias e tem mais de 110 mil unidades em produção em todo o estado de São Paulo. A lista completa de empreendimentos com cartas de crédito disponíveis pode ser consultada no site oficial da Secretaria da Habitação.