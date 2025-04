ROCAM orienta atiradores do Tiro de Guerra sobre segurança

Na manhã desta quinta-feira (10), policiais da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) realizaram uma instrução sobre segurança no trânsito para os atiradores do Tiro de Guerra de Birigui. O foco da atividade foi a condução segura de motocicletas e a conscientização sobre boas práticas no tráfego urbano.

Durante a palestra, os policiais abordaram temas como o uso adequado de equipamentos de segurança, direção defensiva, respeito às leis de trânsito e os riscos da condução sob efeito de álcool. Além disso, compartilharam experiências do patrulhamento diário, reforçando a importância da prudência e da responsabilidade ao pilotar.

A iniciativa faz parte das ações educativas da ROCAM, que busca, por meio da orientação e da prevenção, contribuir para a preservação da vida e a redução de acidentes.