Zatti Saúde inicia atendimentos em saúde mental em Araçatuba

A Zatti Saúde, filial da Missão Salesiana de Mato Grosso (MSMT), assumiu em 30 de março a gestão da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Araçatuba. Os atendimentos em saúde mental estão sendo realizados nos seguintes equipamentos públicos:

CAPS Adulto

CAPS AD

CAPS Infantil

CEAPS (Centro Especializado em Atenção Psicossocial)

Serviço Residencial Terapêutico

A nova equipe, coordenada pela médica Lucila Bistaffa, está em processo de organização dos serviços, com visitas às unidades e alinhamento de processos. A equipe multiprofissional está sendo reforçada, especialmente no CAPS Infantil, que já conta com uma nova psiquiatra e outros profissionais em fase de contratação.

Os CAPS funcionam com sistema de “porta aberta” — não é necessário encaminhamento prévio para atendimento. A partir de junho, os serviços também serão oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona urbana e rural de Araçatuba.

Mais informações podem ser obtidas diretamente nas unidades da RAPS do município.