Prefeitura de Guararapes abre inscrições para vagas de estágio

A Prefeitura de Guararapes, em parceria com o CIEE – Centro de Integração Empresa – Escola, abrirá, de 10 a 28 de abril, para o processo seletivo para estagiários e, também, para a prova on-line. As inscrições deverão ser feitas somente pelo site do ciee.org.br

Serão preenchidas vagas para o cadastro reserva entre as seguintes áreas:

Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Artes, Artes Visuais, Ciências Computação, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil (a partir do 5º semestre), Engenharia da Computação, Farmácia, Fisioterapia (a partir do 7º semestre), Jornalismo, Letras, Marketing, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Segurança do Trabalho, Serviço Social, Turismo, Técnico Desportista, Técnico em Administração, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Informática, Técnico em Informática com Experiência em Hadware, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Segurança do Trabalho, Ensino Médio Regular.