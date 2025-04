GCM flagra homem queimando cabos em área verde de Araçatuba

Na tarde do último domingo (6), uma grande quantidade de fumaça nas proximidades de uma área verde, no final da Rua Dois de Dezembro, chamou a atenção de Guardas Municipais de Araçatuba. Ao se aproximarem para verificar a origem da fumaça, os agentes constataram que um homem estava queimando fios de cobre, sendo identificadas bitolas mais grossas, características de fiações utilizadas em redes elétricas. O caso gerou ainda mais atenção devido ao aumento dos furtos de fios na cidade nos últimos dias.

O homem, de 43 anos, foi abordado e, ao ser questionado, informou que havia adquirido os fios de moradores de rua. A compra do material levantou suspeitas de possível envolvimento em furtos de fios elétricos.

O suspeito foi conduzido até a Central de Polícia de Araçatuba, onde foi apresentado ao delegado plantonista. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado. A Polícia Civil agora investiga o caso para apurar a origem dos fios e verificar se há ligação com os furtos registrados na cidade.

A investigação segue em andamento, e as autoridades buscam esclarecer os detalhes do ocorrido e as possíveis implicações legais para o acusado.