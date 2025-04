AEA encara Taquaritinga em busca da vaga na semifinal da A4

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) tem uma missão desafiadora neste sábado (5), quando enfrenta o Taquaritinga pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. A partida será disputada no Estádio Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga, às 15h. O jogo terá transmissão do canal Paulistão no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2DM8F741ktc

No confronto de ida, disputado no Adhemar de Barros, o Canarinho foi derrotado por 1 a 0. Com isso, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar às semifinais. Caso vença por apenas um gol, o Taquaritinga se classifica por ter feito melhor campanha na primeira fase.

A equipe de Araçatuba terá o retorno do atacante Leozinho, que ficou fora do jogo de ida devido a uma lesão. Por outro lado, o zagueiro Felipe Bortolucci segue fora e desfalca o time.