Homem que mostrou genitália para crianças alega insanidade mental

O acusado foi chamado para depor na delegacia, mas ele só aceitou falar sobre o assunto diante do juiz. No dia 27 de março de 2025 ocorreu a audiência no Fórum, onde o homem confessou o ato, mas sua defesa alega que este sofre de insanidade mental. O juiz decidiu que será feita uma perícia para comprovar o estado mental do réu.

Não foi a primeira vez

A reportagem apurou que já havia outro boletim de ocorrência contra o mesmo homem. A vítima era uma mulher que caminhava pela rua Cruzeiro do Sul com destino à sua manicure e o indiciado conduzia uma moto no sentido contrário. Ao avistar a mulher, ele parou a moto, entrou em um quintal que tinha portão de fácil acesso, onde ele percebeu que a vítima ia passar na frente durante o percurso. Quando ela chegou e ele a viu, abaixou as calças e começou a se masturbar. A mulher se assustou, mas tirou foto da placa da moto e foi na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. No boletim também consta que ela se lembrou que já havia visto o acusado outras vezes.

A reportagem entrou em contato com a vítima e esta relatou que morava em outro endereço na época, e, um dia, quando estava voltando de seu trabalho, viu uma moto passando perto dela e ficou desconfiada, mas seguiu seu caminho. Mais à frente, a moto estava estacionada e o mesmo homem próximo a um portão se masturbando. Desta vez ela havia se assustado e saiu correndo sem fazer nenhuma denúncia.