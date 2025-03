ROCAM prende homem por tráfico de drogas em Birigui

Na tarde desta terça-feira, 26, a equipe da ROCAM prendeu um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas na Rua Antônio Azevedo Marques, no bairro Toselar, em Birigui. A operação resultou na apreensão de 500g de pasta base de cocaína, 100g de cocaína, 2.000 eppendorfs vazios, duas balanças de precisão e anotações relacionadas à movimentação do tráfico.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais avistaram um indivíduo conhecido nos meios policiais por diversas denúncias envolvendo tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Suspeitando de sua atitude, realizaram a abordagem e a busca pessoal.

Ao ser questionado sobre seu endereço, o suspeito forneceu informações contraditórias. Porém, após ser confrontado, admitiu que armazenava drogas e outros materiais ilícitos em sua residência. Segundo ele, os entorpecentes estavam guardados em uma bolsa de entregas e sua esposa, que estava no local, não tinha conhecimento do material.

Com a autorização do suspeito e de sua companheira, os policiais realizaram a vistoria no imóvel e encontraram os materiais conforme informado. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele foi levado ao 2º Distrito Policial, onde a prisão foi ratificada e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

O advogado de defesa, André Dona, acompanhou a ocorrência.