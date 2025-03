Homem procurado pela Justiça é preso em Araçatuba

Durante a Operação Impacto, policiais militares do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) realizaram abordagem a um ônibus na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba, na tarde deste sábado (29).



Durante a vistoria no veículo, os agentes identificaram que o passageiro de uma das poltronas mostrou certo nervosismo com a averiguação de rotina, o que chamou a atenção da equipe.



Ao abordar o mesmo e realizar nele busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas ao consultar seus dados via COPOM foram informados que o indivíduo possui um mandado de prisão em aberto. Diante da situação, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Araçatuba, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.