Professor é preso acusado de estupro de vulnerável em Araçatuba

Na tarde da última sexta-feira (28), um professor de 26 anos foi preso em Araçatuba, acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos. Ele já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão, e seu celular foi confiscado durante a investigação, revelando imagens de crianças sendo abusadas sexualmente, incluindo fotos da própria vítima que formalizou a denúncia.

Segundo o delegado Igor Alberto Figueiredo, responsável pelo inquérito, a investigação começou após a denúncia da família da criança, que suspeitava de abuso. O professor frequentava projetos sociais em uma igreja e se apresentava como educador, alegando trabalhar com vídeos sobre prevenção à pedofilia. Com isso, conquistava a confiança dos pais e conseguia levar crianças para sua casa. No caso da menina de 9 anos, ele a levou para sua residência há cerca de um mês.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela família, durante a visita, o professor tentou tocar a criança e pediu que ela abaixasse a roupa. Assustada, a menina gritou, vestiu-se rapidamente e saiu do local. Após a denúncia, um inquérito policial foi instaurado e, na fase judiciária, o delegado solicitou um mandado de busca na casa do professor, que foi autorizado pela Justiça.

No cumprimento do mandado, o celular do professor foi apreendido. Apesar de negar as acusações na delegacia, ele foi liberado, e o aparelho passou por perícia, onde foram encontradas diversas imagens de crianças sendo abusadas sexualmente, além de fotos da menina de 9 anos.

A polícia descobriu que, mesmo após as buscas, o professor continuou cometendo abusos, levando o delegado a solicitar sua prisão temporária, argumentando que ele poderia fazer novas vítimas. O pedido foi novamente acatado pela Justiça. Na sexta-feira à tarde, policiais da DDM localizaram e prenderam o acusado. Durante o depoimento, ele continuou negando o crime. Outros dispositivos eletrônicos foram apreendidos em sua residência e também passarão por perícia. O acusado permanece à disposição da Justiça.