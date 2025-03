Araçatuba é vice no Torneio de Futsal Feminino Elas Por Elas

A equipe de Araçatuba/Superando Barreiras conquistou o vice-campeonato no Torneio de Futsal Feminino Elas Por Elas, realizado no último domingo, 23, no Ginásio Municipal de Coroados. Na grande final, a equipe enfrentou as anfitriãs da Rhenuks, que levaram a melhor pelo placar de 4 a 1.

A competição reuniu sete equipes, sendo o time araçatubense o único da categoria sub-21, enquanto as demais equipes eram adultas. A campanha das atletas foi marcada por garra e determinação, consolidando-se como um dos destaques do torneio.

O elenco da equipe Araçatuba/Superando Barreiras foi formado por Bianca, Beatriz, Betina, Vitória, Leila, Lívia, Liliane, Lilan, Maria Fernanda, Yasmim, Karen, Ana, Heloá, Milena e Ketlen, sob o comando da treinadora Silvana Kuka.