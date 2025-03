Cidades da região são premiadas por avanços na alfabetização

O Governo do Estado de São Paulo premiou, nessa terça-feira, 25, 22 cidades da região de Araçatuba pelos avanços na alfabetização infantil. O Prêmio Excelência Educacional, parte do programa Alfabetiza Juntos SP, reconheceu os esforços das redes municipais que atingiram as metas estabelecidas na avaliação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) 2024.

O investimento total na premiação e em contratos futuros com plataformas educacionais é de R$ 80 milhões, sendo R$ 2 milhões destinados especificamente às cidades da região.

Durante a cerimônia no Memorial da América Latina, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) destacou a importância do investimento na alfabetização. “Os municípios que têm os melhores resultados em alfabetização também se destacam no Ensino Médio. A correlação é perfeita, e o caminho está claro: precisamos garantir a alfabetização na idade certa”, afirmou.

Destaque para Araçatuba e região