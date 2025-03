Vereadores pedem explicações sobre vazamentos de esgoto

A longa espera para realização de cirurgias no sistema público motivou o parlamentar a questionar a demora para a realização dos procedimentos cirúrgicos e o número de pacientes na fila de espera.

A previsão de reinício de atividades do Centro de Convivência do Idoso no Bairro Chácaras Arco-Íris e as medidas para minimizar excesso de barulho e inibir ações de vandalismo na Praça Hugo Lippe Júnior foram temas de outros dois requerimentos apresentados pelo vereador Carlinhos do Terceiro.

O vereador Hideto Honda (PSD) obteve o aval do Plenário para pedir explicações sobre radares instalados em vias públicas do município. Honda quer saber qual o motivo para eles não funcionarem e se há previsão retomar as operações.