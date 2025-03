Aracanguá investe R$ 450 mil em recapeamento em Vicentinópolis

A Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá concluiu nesta semana obras de recapeamento asfáltico em três vias do distrito de Vicentinópolis. O investimento de R$ 450 mil proveniente do Governo do Estado de São Paulo, foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Barros Munhoz, atendendo a um pedido feito pelo atual vice-prefeito, Benedito Ismael Rodrigues, o Mael, quando ainda exercia o mandato de vereador.

As ruas contempladas foram a Hada Chibeni, João Ataíde de Camargo e a Avenida Aracanguá, vias de grande circulação no distrito que há tempo demandavam melhorias no pavimento, tanto para garantir mais segurança quanto para facilitar o tráfego de veículos e pedestres.

O prefeito Luiz Carlos dos Reis Nonato, o Luizão, destacou a importância da obra para a mobilidade urbana no distrito. "É uma satisfação enorme entregar esse recapeamento à população de Vicentinópolis que precisava desse cuidado, e agora os moradores poderão transitar com mais segurança e conforto. Agradecemos ao deputado Barros Munhoz por atender esse pedido tão importante para nós", afirmou Luizão.