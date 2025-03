Sebrae realiza evento para reforçar empreendedorismo feminino

Para encerrar as comemorações do Mês da Mulher, o Sebrae-SP, com o apoio do Fundo Social e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promove em Araçatuba, no dia 27 de março, às 19h, o evento gratuito “Todas por Elas” com o compromisso de reforçar o empreendedorismo feminino. A ação será no Escritório Regional do Sebrae-SP, na Avenida dos Araçás, 2.113 e tem expectativa de receber cerca de 50 mulheres.

A programação ocorrerá de forma simultânea no Estado de São Paulo e conta com uma palestra sobre autoconhecimento e propósito, que será ministrada pela analista de negócios do Sebrae-SP Solange Moretti. As empresárias Natália Camilo, Jaqueline Pinheiro e Lô Bottaro vão contar suas trajetórias em um painel de sucessos. Haverá ainda café para networking.

Na ocasião, será lançado o Prêmio Mulher de Negócios 2025, com a finalidade de inspirar outras mulheres a investir em seus sonhos e acreditar em seu potencial empreendedor. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link: https://empreendarapido. sebraesp.com.br/produto/turma/ 34518802 .

Ações