Sisep convoca servidores para assembleia em frente à Prefeitura

O Sisep (Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais), liderado pelo presidente Gilson Paulino, convocou os funcionários da Prefeitura de Birigui para uma assembleia geral nesta sexta-feira, 28, a partir das 10h. O encontro ocorrerá na rua Anhanguera, 1.155, em frente ao Paço Municipal.

A assembleia ganhou caráter emergencial após a ausência da prefeita Samanta Borini (PSD) na última reunião realizada em 20 de março. “Já que a prefeita não compareceu à última assembleia, iremos até ela para demonstrar nosso descontentamento com a forma como os funcionários públicos estão sendo tratados pela atual gestão”, afirmou Paulino.

No encontro da semana passada, os servidores rejeitaram a proposta que incluía um reajuste de 7%, sendo 2,29% referente a ajuste real, além do aumento do prêmio de assiduidade, que passaria de R$ 575 para R$ 618. Contudo, essa mudança trouxe uma preocupação significativa: servidores que faltarem ao trabalho sofrerão um desconto considerável, de R$ 70 por dia de falta.