Morre a professora Maria Josefa Junqueira, aos 78 anos

Natural de Murutinga do Sul, Maria Josefa deu aulas para crianças e adolescentes no Sesi de Araçatuba e em escolas públicas da região. Foi casada por 54 anos com Carlos Roberto Junqueira, falecido em 2023.

A operação foi necessária após uma queda em casa, que provocou fratura de fêmur. O corpo da conhecida Zefa está sendo velado na Capela Cardassi (avenida da Saudade, 701) e o sepultamento ocorrerá no período da tarde, no Cemitério da Saudade. Ela deixa o filho Fernando Roberto, de 52 anos.

Junqueira foi, por mais de duas décadas, representante em Araçatuba dos dois principais jornais paulistas - ao longo desse tempo, foi responsável pela distribuição das versões impressas do Estadão e da Folha de S. Paulo.

O acidente doméstico de Maria Josefa ocorreu no início do mês. No entanto, ela só foi submetida à cirurgia do fêmur oito dias depois, já que não havia vagas na UTI da Santa Casa para o pós-operatório.