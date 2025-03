Concurso da Câmara de Coroados oferece salário de até R$ 6 mil

A Câmara Municipal de Coroados divulgou o edital do concurso público nº 001/2025, para preenchimento de duas vagas imediatas. As oportunidades são destinadas a candidatos com formação de nível médio e superior. O processo seletivo é organizado pela empresa S.R. Digitalizações e Serviços Ltda.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, até as 18h do dia 6 de abril. As taxas de inscrição variam de R$ 65 a R$ 100, conforme o cargo pretendido.

Etapas do concurso

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 27 de abril. O exame contará com 30 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da Câmara Municipal.