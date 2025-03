Mulher morre após ser atingida por carro em avenida de Araçatuba

Uma mulher ainda não identificada morreu na manhã deste sábado, 22, após ser atropelada por um carro na avenida Fundadores, em Araçatuba. A vítima foi socorrida com ferimentos graves pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao pronto-socorro da Santa Casa, mas já teria chegado sem vida.

De acordo com as primeiras informações, o acidente ocorreu por volta das 9h. A ciclista trafegava pela rua Argemiro Batista Ramos e cruzou a avenida Fundadores sem parar. No momento em que tentava atravessar a via, sentido centro, acabou sendo atingida por um GM Meriva.

A Polícia Militar permaneceu no local até a chegada da perícia. O veículo teve o para-brisa danificado, enquanto a bicicleta sofreu poucos danos. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico antes da liberação para velório e sepultamento.