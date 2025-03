Araçatubense vítima de acidente na Castelo morre após cirurgia

Maria de Lourdes Xavier Barbosa, de 64 anos,moradora de Araçatuba, morreu na madrugada do último domingo, 23, após ser uma das vítimas de um acidente ocorrido na rodovia Castelo Branco, na cidade de Porangaba (SP). Ela estava internada em um hospital em Tatuí (SP), onde precisou passar por uma cirurgia, mas não resistiu.

Maria, que era presidente da associação Bravas Guerreiras, composta por mulheres assentadas e produtoras rurais, estava a caminho de São Paulo com outros sete passageiros para um encontro com o Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira.

Durante o trajeto, o motorista da van tentou desviar de uma raposa na pista, perdeu o controle do veículo e colidiu na traseira de um caminhão. No impacto, cinco passageiros sofreram ferimentos leves, uma passageira teve ferimentos moderados e Maria de Lourdes inicialmente apresentava ferimentos leves nas pernas, mas se queixava de dores.