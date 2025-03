Motorista avança sinalização e causa acidente em Araçatuba

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira, 24, nos cruzamentos das ruas Aquidaban e Tiradentes, em Araçatuba. Um Fiat Mobi colidiu com um Fiat Strada, após o motorista do primeiro veículo não respeitar a sinalização de parada obrigatória.

O Fiat Mobi trafegava pela rua Aquidaban, no sentido Floriano Peixoto, quando avançou a sinalização e atingiu a Fiat Strada, que seguiu em direção à Santa Casa.

Com o impacto, a parte dianteira do Mobi ficou completamente destruída, enquanto a Strada sofreu danos na porta do passageiro. Apesar da gravidade da batida, nenhum dos motoristas sofreu ferimentos e não foi necessário acionar o resgate.