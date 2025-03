Suspeito de furtar placas de túmulos no cemitério Saudade é preso

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Araçatuba prendeu, na manhã dessa terça-feira, 18, um homem suspeito de furtar placas de identificação de túmulos no Cemitério da Saudade. O flagrante ocorreu por volta das 6h30, quando a corporação foi acionada para a ocorrência.

Os agentes encontraram o suspeito deitado sobre um dos túmulos, com um saco de lixo contendo as placas furtadas. Ao perceber a presença da GCM, ele tentou fugir pulando o muro do cemitério, mas foi localizado pouco depois na via pública, ainda em posse dos objetos.

Com o homem, os guardas encontraram aproximadamente 65 placas de identificação e uma chave de fenda usada no crime. Ele teria confessado o furto e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.