Câmara votará reajuste de 6,87% para servidores municipais

A Câmara Municipal de Penápolis vota nesta segunda-feira (17) quatro projetos de autoria do Executivo. A mensagem nº 35 concede reajuste salarial de 6,87% e aumento de 30% no vale-alimentação para servidores municipais, com validade a partir de 1º de janeiro de 2025. A mensagem nº 37 institui programas de residência técnica em engenharia na administração municipal, enquanto a mensagem nº 42 autoriza uma suplementação orçamentária de R$ 60 mil para a Santa Casa. Já a mensagem nº 13 trata do auxílio combustível para estudantes carentes. Os projetos completos podem ser acessados no site da Câmara (www.camaradepenapolis.sp.gov.br).

A sessão começa às 20h, com transmissão ao vivo pela TV Câmara (canal 14/TV a cabo), Facebook, YouTube e site oficial.

Requerimentos

O vereador Paulinho do Esporte (União Brasil) solicitou informações ao Executivo sobre a reforma do Terminal Rodoviário, incluindo custos, melhorias e prazo de conclusão.

A vereadora Professora Jandineia (PT) questionou a falta de leite para pacientes com câncer e outras doenças. Em outro requerimento, pediu a inclusão de recursos no orçamento municipal de 2026 para a instalação de guard-rails na Marginal do Córrego Maria Chica, entre a Avenida Mato Grosso e o fim da via.

Já o vereador Francisco José Mendes, o “Tiquinho” (MDB), requereu esclarecimentos sobre possíveis casos de desvio de função e pagamento de benefícios a servidores da Secretaria Municipal de Obras.