Nota Fiscal devolve R$ 46,8 milhões em créditos aos consumidores

Mais R$ 46,8 milhões serão liberados aos consumidores por meio dos créditos da Nota Fiscal Paulista, o programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP). A liberação ocorre nesta segunda-feira, 17, e é referente às compras realizadas no comércio paulista em novembro de 2024.

Do total, estão disponíveis para as entidades beneficentes cadastradas R$ 25,2 milhões para utilização em reformas, investimentos e outras melhorias na infraestrutura. As pessoas físicas cadastradas recebem R$ 20,9 milhões em créditos. Os gestores de condomínios têm à disposição para transferência R$ 41,9 mil, enquanto os contribuintes do Simples Nacional (PJ) totalizaram R$ 620,9 mil em créditos do programa da Sefaz-SP.

Em todo o ano passado, a Nota Fiscal Paulista transferiu para os participantes mais de R$ 515,6 milhões em créditos. Somando, as três liberações de 2025, o programa distribuiu cerca de R$ 127,1 milhões em créditos.

Mês Pessoas físicas Condomínios Entidades beneficentes Simples Nacional Janeiro R$ 17,41 milhões R$ 21.07 mil R$ 21,68 milhões R$ 551,70 mil Fevereiro R$ 18,03 milhões R$ 28,46 mil R$ 21,95 milhões R$ 590,65 mil Março R$ 20,9 milhões R$ 41,9 mil R$ 25,2 milhões R$ 620,9 mil

Saiba como usar os créditos