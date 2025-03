Homem tenta recuperar celular furtado e acaba morto em Birigui

Charles Ribeiro, de 46 anos, morreu na noite desse domingo, 16, após ser agredido com um facão que ele mesmo estava segurando. O homicídio ocorreu no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui.

De acordo com o boletim de ocorrência, Charles teve seu celular roubado momentos antes do ataque. Ele se dirigiu até sua residência para pegar o facão na tentativa de recuperar o aparelho. Ao se aproximar de um grupo de pessoas para cobrar o celular, houve uma luta corporal e Charles acabou perdendo o controle do facão. Durante a briga, ele foi golpeado, sofrendo ferimentos graves no rosto, nariz, garganta e pescoço.

Charles foi socorrido por uma unidade de resgate, mas, ao chegar ao Pronto-socorro Municipal, foi constatada sua morte. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.

Investigação