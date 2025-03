Após princípio de incêndio, loja em shopping segue fechada

A empresa Zápith Esportes divulgou uma nota em suas redes sociais informando que a loja localizada no shopping Praça Nova, em Araçatuba, permanece fechada, sem previsão de retorno. O fechamento se deve a um princípio de incêndio ocorrido na madrugada de sábado, 15.

Segundo a nota, as chamas iniciaram durante uma reforma realizada no piso superior do shopping e atingiram a loja de artigos esportivos, situada no térreo. Graças à ativação dos dispositivos de combate a incêndio, a água liberada foi suficiente para conter e extinguir as chamas, mas acabou deixando a loja completamente encharcada, afetando também o estoque de produtos.

Mensagem da Loja

Na finalização da nota, a Zápith Esportes expressou sua confiança em um retorno mais forte, afirmando: “Estamos inoperantes e sem previsão de retorno, mas temos certeza que voltaremos mais fortes do que nunca.”