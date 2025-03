Vereador questiona fiscalização após morte por intoxicação

O vereador Luciano Perdigão (PSD), que também é médico, apresentou um requerimento de informações questionando a fiscalização sanitária dos restaurantes de Araçatuba. A iniciativa foi aprovada na 7ª Sessão Ordinária do ano, realizada na segunda-feira, dia 17, e será encaminhada ao prefeito Lucas Zanatta (PL), que terá um prazo de 15 dias para responder.

Motivação do requerimento

O pedido surgiu após Luciano atender a jovem Bárbara Celloni no dia 6 de março, quando ela começou a apresentar sintomas de botulismo – uma doença grave e pouco frequente no estado de São Paulo. Entre 2007 e 2014, foram registrados 114 casos da doença no Brasil, com 35 óbitos. O vereador destacou a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa para evitar novos casos.

"Gostaria de saber como é feita a fiscalização nos restaurantes, a fim de coibir esse tipo de intoxicação alimentar, que pode parecer banal, mas pode ser extremamente grave", afirmou Perdigão.

Principais questionamentos

No requerimento, o vereador apresentou cinco perguntas que espera ver respondidas:

Quais órgãos são responsáveis pela fiscalização sanitária dos restaurantes em Araçatuba e com que frequência a fiscalização ocorre? Quais são os principais critérios avaliados durante as inspeções? Quais penalidades são aplicadas aos estabelecimentos que descumprem as normas? Existe um canal de denúncias para clientes relatarem irregularidades sanitárias? Como essas denúncias são verificadas? Os restaurantes recebem algum tipo de certificação ou selo de qualidade após aprovação na fiscalização? Quantos casos de intoxicação alimentar foram notificados de janeiro de 2024 até agora? Algum resultou em óbito?

O caso de Bárbara Celloni

Bárbara Celloni, de 25 anos, faleceu na terça-feira, dia 11, após quatro dias internada na Santa Casa de Araçatuba. Os sintomas começaram um dia após ela consumir comida japonesa em um restaurante da cidade. Segundo seu pai, João Celloni, ela estava acompanhada de um grupo, mas foi a única a apresentar problemas, como vômitos, falta de ar, perda de força muscular e visão turva.

Inicialmente, Bárbara foi atendida na unidade de saúde do Morada dos Nobres, onde recebeu um diagnóstico de crise de ansiedade. No entanto, com a piora do quadro, foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal e, posteriormente, à Santa Casa, onde sofreu pelo menos 20 paradas cardiorrespiratórias antes de falecer.

O caso está sendo tratado como intoxicação alimentar com suspeita de botulismo. Amostras de sangue foram coletadas e enviadas para análise em São Paulo, mas ainda não há previsão para a divulgação dos resultados.