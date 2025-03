Quartas de final da A3 do Campeonato Paulista estão definidas

A primeira fase do Campeonato Paulista Série A3 foi concluída neste sábado, 15, com a realização da 15ª rodada. As últimas equipes classificadas foram conhecidas, juntamente com os confrontos da próxima fase, que acontecerão em partidas de ida e volta.

Monte Azul, Marília, Sertãozinho, Catanduva, Desportivo Brasil, União São João, Itapirense e Rio Branco são os times que avançaram às quartas de final. Por outro lado, o Rio Preto e o União Suzano foram rebaixados.

Confrontos das Quartas de Final

1. Monte Azul x Itapirense

• 1ª partida: Estádio Coronel Francisco Vieira, Itapira

• 2ª partida: Estádio Otacília Patrício Arroyo, Monte Azul Paulista