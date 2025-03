'Limpa Birigui' vai percorrer novos bairros na próxima semana

A Prefeitura de Birigui informa que o programa “Limpa Birigui” continua nos dias 17 a 20 de março, e estará percorrendo os seguintes bairros: Colinas Parque Residencial, Alto do Colinas Residencial, Jardim São Genaro 1, Jardim Vale do Sol, Distrito Industrial Raif Mehanna Rahal, Parque Residencial Laluce, Residencial Eurico Caetano, Residencial Jardim do Trevo, Residencial Esplanada das Colinas, Residencial Veneza, Jardim Monte Claro, Parque das Árvores 1, Conj. Hab. Maria Gaba Stabile, Parque das Árvores 2 e Conj. Hab. “Prefeito Francisco Antônio de Lima”.

A orientação para os moradores destes bairros é que aproveitem para retirar de dentro de suas casas todos os objetos e materiais que não tem mais utilidade. Os descartes devem ser colocados nas ruas, em frente aos imóveis, a partir de segunda-feira, 17. Os caminhões começaram a recolher a partir das 8h.

A coleta da próxima semana terá início pelos bairros Colinas Parque Residencial e Alto do Colinas Residencial.