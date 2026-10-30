Quem deseja obter uma formação profissional gratuita na área industrial tem uma oportunidade em Piracicaba. O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Campus Piracicaba, está com inscrições abertas para 40 vagas no curso Técnico em Mecânica, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2027. A seleção será realizada por sorteio eletrônico, sem aplicação de prova.

As inscrições podem ser feitas até 18 de novembro de 2026, exclusivamente pela internet, no Portal de Processos Seletivos do IFSP. O curso é gratuito, tem duração de dois anos e será oferecido no período noturno, permitindo que os estudantes conciliem a formação com outras atividades durante o dia. Podem participar candidatos que estejam cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio em outra instituição e queiram realizar uma formação técnica simultaneamente, além de pessoas que já concluíram essa etapa de ensino.