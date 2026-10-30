Quem deseja obter uma formação profissional gratuita na área industrial tem uma oportunidade em Piracicaba. O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Campus Piracicaba, está com inscrições abertas para 40 vagas no curso Técnico em Mecânica, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2027. A seleção será realizada por sorteio eletrônico, sem aplicação de prova.
As inscrições podem ser feitas até 18 de novembro de 2026, exclusivamente pela internet, no Portal de Processos Seletivos do IFSP. O curso é gratuito, tem duração de dois anos e será oferecido no período noturno, permitindo que os estudantes conciliem a formação com outras atividades durante o dia. Podem participar candidatos que estejam cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio em outra instituição e queiram realizar uma formação técnica simultaneamente, além de pessoas que já concluíram essa etapa de ensino.
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Como funciona a seleção e quem pode participar?
O ingresso será definido por sorteio eletrônico, previsto para 30 de novembro de 2026. Portanto, os candidatos não precisarão realizar provas para concorrer às vagas. O edital também estabelece reserva de vagas para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas, conforme os critérios previstos no processo seletivo.
Para participar, é necessário realizar a inscrição utilizando o CPF do próprio candidato e um endereço de e-mail ativo. A taxa é de R$ 30, mas há possibilidade de solicitar isenção até 11 de novembro, desde que sejam atendidos os requisitos estabelecidos no edital.
O pagamento da inscrição poderá ser feito até 19 de novembro, por Pix, cartão de crédito ou boleto. A formação não tem cobrança de mensalidades, por ser oferecida por uma instituição pública federal de ensino.
O curso Técnico em Mecânica representa uma oportunidade para quem deseja iniciar uma carreira na área industrial, ampliar a qualificação profissional ou buscar novas possibilidades no mercado de trabalho. Os interessados devem consultar o edital e conferir as condições de participação antes de concluir a inscrição.