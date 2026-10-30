30 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CULTURA

31ª Mostra de Teatro Estudantil começa terça (3) em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Alice no País das Maravilhas, do Colégio Objetivo, será encenado na terça, às 19h.
Alice no País das Maravilhas, do Colégio Objetivo, será encenado na terça, às 19h.

Moradores de Piracicaba poderão acompanhar 13 espetáculos teatrais gratuitos entre terça-feira (3) e quinta-feira (5) de novembro. As apresentações integram a 31ª Mostra de Teatro Estudantil, realizada no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, com participação de grupos de escolas e instituições. A programação faz parte do 21º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira).

Ao longo dos três dias, o público poderá conferir montagens de obras conhecidas, como Alice no País das Maravilhas, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Os Saltimbancos e Hamlet – A história recontada, além de produções autorais e outras adaptações. A entrada é gratuita. A mostra não tem caráter competitivo e busca incentivar a expressão artística e o desenvolvimento cultural dos estudantes por meio do teatro. Nesta edição, os temas abordados pelas produções incluem amizade, solidariedade, igualdade, amadurecimento, imaginação e relações humanas.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Confira a programação dos espetáculos

Na terça-feira (3), as apresentações começam às 16h, com Confissões de adolescentes ou eu não quero crescer?, da Cia. Teatral Quatro Cantos. Às 17h, será encenada A Fantástica Fábrica de Chocolate, do Colégio Objetivo; às 18h, O boi do coroné, do Espaço Cirandarte; às 19h, Alice no País das Maravilhas, também do Colégio Objetivo; e, às 20h, Deus no chão de Maria, da Cia. Teatral Quatro Cantos.

Na quarta-feira (4), a programação começa às 16h, com Os Saltimbancos, do Grupo Teatral Lange. Às 17h, será a vez de Os três pequenos suínos, da Companhia Municipal Liga Teatral de Iperó; às 18h, Depois da Luz, da Casa do Amor Fraterno; às 19h, As senhas da igualdade, da Escola Estadual Hélio Nehring; e, às 20h, Hamlet – A história recontada, do Prof. Hélio Penteado de Castro.

Na quinta-feira (5), as apresentações começam ao meio-dia, com O Pequeno Príncipe: Uma viagem de descobertas, da Escola Municipal Prof. Adolfo Basile. Às 13h, será encenado Os Saltimbancos, da Cia. de Teatro Manassés Epharim Pereira; e, às 14h, Os Cactos Sabem de Tudo, do Dom Bosco Cidade Alta.

Segundo Wellington Camargo, integrante da comissão de realização, a mostra busca valorizar a criatividade e o protagonismo dos estudantes, além de reconhecer a importância da arte na formação educacional. Os avaliadores Bene Giangrossi e Márcio Abegão também participarão de bate-papos com os grupos para compartilhar ideias e contribuir com o desenvolvimento das produções.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários