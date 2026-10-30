Moradores de Piracicaba poderão acompanhar 13 espetáculos teatrais gratuitos entre terça-feira (3) e quinta-feira (5) de novembro. As apresentações integram a 31ª Mostra de Teatro Estudantil, realizada no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, com participação de grupos de escolas e instituições. A programação faz parte do 21º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira).

Ao longo dos três dias, o público poderá conferir montagens de obras conhecidas, como Alice no País das Maravilhas, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Os Saltimbancos e Hamlet – A história recontada, além de produções autorais e outras adaptações. A entrada é gratuita. A mostra não tem caráter competitivo e busca incentivar a expressão artística e o desenvolvimento cultural dos estudantes por meio do teatro. Nesta edição, os temas abordados pelas produções incluem amizade, solidariedade, igualdade, amadurecimento, imaginação e relações humanas.