Moradores de Piracicaba poderão acompanhar 13 espetáculos teatrais gratuitos entre terça-feira (3) e quinta-feira (5) de novembro. As apresentações integram a 31ª Mostra de Teatro Estudantil, realizada no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, com participação de grupos de escolas e instituições. A programação faz parte do 21º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira).
Ao longo dos três dias, o público poderá conferir montagens de obras conhecidas, como Alice no País das Maravilhas, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Os Saltimbancos e Hamlet – A história recontada, além de produções autorais e outras adaptações. A entrada é gratuita. A mostra não tem caráter competitivo e busca incentivar a expressão artística e o desenvolvimento cultural dos estudantes por meio do teatro. Nesta edição, os temas abordados pelas produções incluem amizade, solidariedade, igualdade, amadurecimento, imaginação e relações humanas.
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Confira a programação dos espetáculos
Na terça-feira (3), as apresentações começam às 16h, com Confissões de adolescentes ou eu não quero crescer?, da Cia. Teatral Quatro Cantos. Às 17h, será encenada A Fantástica Fábrica de Chocolate, do Colégio Objetivo; às 18h, O boi do coroné, do Espaço Cirandarte; às 19h, Alice no País das Maravilhas, também do Colégio Objetivo; e, às 20h, Deus no chão de Maria, da Cia. Teatral Quatro Cantos.
Na quarta-feira (4), a programação começa às 16h, com Os Saltimbancos, do Grupo Teatral Lange. Às 17h, será a vez de Os três pequenos suínos, da Companhia Municipal Liga Teatral de Iperó; às 18h, Depois da Luz, da Casa do Amor Fraterno; às 19h, As senhas da igualdade, da Escola Estadual Hélio Nehring; e, às 20h, Hamlet – A história recontada, do Prof. Hélio Penteado de Castro.
Na quinta-feira (5), as apresentações começam ao meio-dia, com O Pequeno Príncipe: Uma viagem de descobertas, da Escola Municipal Prof. Adolfo Basile. Às 13h, será encenado Os Saltimbancos, da Cia. de Teatro Manassés Epharim Pereira; e, às 14h, Os Cactos Sabem de Tudo, do Dom Bosco Cidade Alta.
Segundo Wellington Camargo, integrante da comissão de realização, a mostra busca valorizar a criatividade e o protagonismo dos estudantes, além de reconhecer a importância da arte na formação educacional. Os avaliadores Bene Giangrossi e Márcio Abegão também participarão de bate-papos com os grupos para compartilhar ideias e contribuir com o desenvolvimento das produções.