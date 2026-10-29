Uma criança de apenas 2 anos entrou em insuficiência respiratória e foi socorrida em código vermelho.

O coração de uma mãe quase parou na tarde desta quarta-feira (29), no bairro São Francisco em Piracicaba.

Desesperada, a mãe não esperou a ambulância. Pegou a filha no colo e correu até a base de atendimento mais próxima de casa. Cada segundo era uma eternidade.

Quando chegou, a equipe de plantão não pensou duas vezes. Ação imediata.

A menina foi colocada na ambulância às pressas, recebeu oxigênio na hora e a sirene cortou o bairro São Francisco rumo ao Hospital dos Fornecedores de Cana. Foi uma corrida contra a morte. A rapidez no deslocamento foi decisiva.