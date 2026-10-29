29 de outubro de 2026
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EM PIRACICABA

Bebê com falta de ar é salvo por equipe de emergência

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
A agilidade da mãe e da equipe de emergência salvou a bebê.
A agilidade da mãe e da equipe de emergência salvou a bebê.

 O coração de uma mãe quase parou na tarde desta quarta-feira (29), no bairro São Francisco em Piracicaba.

 Uma criança de apenas 2 anos entrou em insuficiência respiratória e foi socorrida em código vermelho.

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 Desesperada, a mãe não esperou a ambulância. Pegou a filha no colo e correu até a base de atendimento mais próxima de casa. Cada segundo era uma eternidade.

 Quando chegou, a equipe de plantão não pensou duas vezes. Ação imediata.

  A menina foi colocada na ambulância às pressas, recebeu oxigênio na hora e a sirene cortou o bairro São Francisco rumo ao Hospital dos Fornecedores de Cana. Foi uma corrida contra a morte. A rapidez no deslocamento foi decisiva.

 A criança chegou a tempo e recebeu atendimento médico imediato.

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