Na noite desta quarta-feira (28), a Polícia Militar botou abaixo mais uma boca de fumo que funcionava a todo vapor na Zona Leste. Um jovem de apenas 26 anos foi preso em flagrante por tráfico durante a Operação Impacto.

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Tudo começou com uma denúncia certeira. Um morador avisou a viatura que um homem estava cortando droga em uma casa.