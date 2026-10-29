29 de outubro de 2026
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CAIU

Boca no Tatuapé: Homem é preso pela PM em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
As drogas foram apreendidas pela Polícia Militar.
As drogas foram apreendidas pela Polícia Militar.

  Na noite desta quarta-feira (28), a Polícia Militar botou abaixo mais uma boca de fumo que funcionava a todo vapor na Zona Leste. Um jovem de apenas 26 anos foi preso em flagrante por tráfico durante a Operação Impacto.

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 Tudo começou com uma denúncia certeira. Um morador avisou a viatura que um homem estava cortando droga em uma casa.

 A PM não pensou duas vezes. Foi até o endereço. Bastou olhar pela fresta do portão para constatar o crime acontecendo ao vivo. 

 Quando entraram, o cenário era de laboratório do tráfico:

Foram apreendidas: 102,9 geamas de crack, já fracionado, 50 trouxinhas de maconha, balança de precisão, giletes para cortar a droga, celular, e bolsas. O esquema foi desmontado na hora.

 O acusado, de 26 anos, tentou disfarçar, mas recebeu voz de prisão e foi levado direto para o Plantão Policial, onde ficou trancado à a odisposição da Justiça.

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