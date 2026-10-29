Na noite desta quarta-feira (28), a Polícia Militar botou abaixo mais uma boca de fumo que funcionava a todo vapor na Zona Leste. Um jovem de apenas 26 anos foi preso em flagrante por tráfico durante a Operação Impacto.
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Tudo começou com uma denúncia certeira. Um morador avisou a viatura que um homem estava cortando droga em uma casa.
A PM não pensou duas vezes. Foi até o endereço. Bastou olhar pela fresta do portão para constatar o crime acontecendo ao vivo.
Quando entraram, o cenário era de laboratório do tráfico:
Foram apreendidas: 102,9 geamas de crack, já fracionado, 50 trouxinhas de maconha, balança de precisão, giletes para cortar a droga, celular, e bolsas. O esquema foi desmontado na hora.
O acusado, de 26 anos, tentou disfarçar, mas recebeu voz de prisão e foi levado direto para o Plantão Policial, onde ficou trancado à a odisposição da Justiça.