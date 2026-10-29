29 de outubro de 2026
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EM PIRACICABA

Homem é preso após chutar e socar mulher em condomínio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A ocorrência foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher.

  Uma mulher foi brutalmente agredida pelo companheiro na manhã desta terça-feira (28), dentro do Condomínio Paradiso, no bairro Santa Teresinha, em Piracicaba.

 A Polícia Militar foi chamada por volta das 09h30 para atender uma briga de casal no Bloco 74. Quando a Equipe Bravo chegou, se deparou com uma cena de violência doméstica.

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 A vítima, que foi encontrada mancando e com o joelho inchado, contou aos PMs que levou um chute forte do companheiro, além de socos e até enforcamento.

O agressor ainda estava no local e foi abordado pelos Cabos Cruz e Martins Jr. Ele confessou que chutou a companheira, mas negou o resto.

  Com apoio do Sargento Pavani e Cabo Baptista, o casal foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende para atendimento e depois direto para a Delegacia da Mulher (DDM).

Na DDM, o delegado não teve dúvida. Prendeu o agressor em flagrante. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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