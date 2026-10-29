Publicações nas redes sociais que incentivam a demissão, a recusa de contratação e o boicote a pessoas identificadas com o Partido dos Trabalhadores (PT) passaram a ser alvo de atenção do Ministério Público do Trabalho (MPT) após o resultado das eleições presidenciais de 2026. A campanha, que circula com o lema “Demita um petista”, também repercute em cidades do interior paulista e na região de Piracicaba.

As mensagens compartilhadas por políticos, empresários e influenciadores digitais sugerem que empregadores rompam vínculos profissionais com trabalhadores por suas preferências políticas. Outras publicações incentivam consumidores a deixar de frequentar estabelecimentos associados a eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No Vale do Paraíba, cidades como São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Caraguatatuba, e região Metropolitana de Piracicaba estão entre as localidades mencionadas no contexto da repercussão da campanha. Também há relatos de mobilização nas redes sociais em outras regiões do interior paulista.