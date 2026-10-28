O cerco apertou, mas o motorista conseguiu escapar. Uma ação da Polícia Militar terminou com um carro abandonado e mais de um quilo de maconha apreendido no bairro Monte Líbano, em Piracicaba.
A cena de fuga aconteceu na Rua Issa Salum, na noite de segunda-feira (26). Ao perceber a perseguição, o condutor largou o veículo e disparou a pé por uma viela em direção à comunidade. Os policiais fizeram buscas, mas não conseguiram colocar as mãos no suspeito.
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Antes da perseguição, equipes do 10º BPM/I receberam informações de que um homem com mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas estaria circulando pela cidade para distribuir entorpecentes usando um automóvel.
Na varredura dentro do carro, os policiais da Força Tática encontraram uma mochila com dois tijolos de maconha, pesando aproximadamente 1,070 quilo. Um celular e uma antena de internet via satélite também entraram na lista de materiais apreendidos.
O veículo e os objetos foram levados ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado.
Apesar da operação, o motorista não foi encontrado durante as buscas realizadas na região.