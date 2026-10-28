O cerco apertou, mas o motorista conseguiu escapar. Uma ação da Polícia Militar terminou com um carro abandonado e mais de um quilo de maconha apreendido no bairro Monte Líbano, em Piracicaba.

A cena de fuga aconteceu na Rua Issa Salum, na noite de segunda-feira (26). Ao perceber a perseguição, o condutor largou o veículo e disparou a pé por uma viela em direção à comunidade. Os policiais fizeram buscas, mas não conseguiram colocar as mãos no suspeito.

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