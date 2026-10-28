Na noite de terça-feira (27), policiais militares da 3ª Companhia do 10º BPM/I prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas durante patrulhamento pela Avenida Projetada, em São Pedro.
Durante a abordagem, a equipe policial localizou uma sacola contendo entorpecentes e uma expressiva quantia em dinheiro, totalizando R$ 54.882,00.
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Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial, permanecendo à disposição da Justiça
Além do dinheiro, foram apreendidos 136 eppendorfs de cocaína, 229 eppendorfs de crack e 01 aparelho celular Samsung.