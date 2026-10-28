Na noite de terça-feira (27), policiais militares da 3ª Companhia do 10º BPM/I prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas durante patrulhamento pela Avenida Projetada, em São Pedro.

Durante a abordagem, a equipe policial localizou uma sacola contendo entorpecentes e uma expressiva quantia em dinheiro, totalizando R$ 54.882,00.

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