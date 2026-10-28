Ser demitido por causa do candidato em quem votou ou de suas opiniões políticas pode dar direito à reparação na Justiça do Trabalho. Quando fica caracterizada a discriminação, o empregado pode solicitar indenização por danos morais e, conforme as condições do caso, optar pela reintegração ao cargo ou pelo recebimento em dobro da remuneração referente ao período de afastamento. A possibilidade está prevista na legislação brasileira e depende da análise das circunstâncias e das provas apresentadas.

A proteção tem como base os princípios da Constituição Federal, a Lei nº 9.029/1995, que proíbe práticas discriminatórias para a manutenção do emprego, e a Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que inclui a opinião política entre os motivos de discriminação no trabalho. Dessa forma, o empregador não pode utilizar a preferência eleitoral, o apoio a um partido ou as convicções políticas do funcionário como justificativa para puni-lo com a perda do emprego.

Isso não significa, porém, que qualquer manifestação política no ambiente profissional esteja livre de consequências. Ofensas a colegas, ameaças, incitação à violência ou outras condutas inadequadas podem justificar medidas disciplinares, dependendo da gravidade e das circunstâncias. A diferença está na motivação da decisão: a empresa não pode punir o trabalhador simplesmente por suas convicções, mas pode avaliar comportamentos que violem regras legítimas do ambiente de trabalho.