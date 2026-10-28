28 de outubro de 2026
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Trabalhador pode receber indenização por demissão política; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
O Ministério Público do Trabalho recebeu 530 denúncias de assédio eleitoral após o segundo turno, em meio à circulação de mensagens que defendem a demissão de eleitores de Lula.
O Ministério Público do Trabalho recebeu 530 denúncias de assédio eleitoral após o segundo turno, em meio à circulação de mensagens que defendem a demissão de eleitores de Lula.

Ser demitido por causa do candidato em quem votou ou de suas opiniões políticas pode dar direito à reparação na Justiça do Trabalho. Quando fica caracterizada a discriminação, o empregado pode solicitar indenização por danos morais e, conforme as condições do caso, optar pela reintegração ao cargo ou pelo recebimento em dobro da remuneração referente ao período de afastamento. A possibilidade está prevista na legislação brasileira e depende da análise das circunstâncias e das provas apresentadas.

A proteção tem como base os princípios da Constituição Federal, a Lei nº 9.029/1995, que proíbe práticas discriminatórias para a manutenção do emprego, e a Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que inclui a opinião política entre os motivos de discriminação no trabalho. Dessa forma, o empregador não pode utilizar a preferência eleitoral, o apoio a um partido ou as convicções políticas do funcionário como justificativa para puni-lo com a perda do emprego.

Isso não significa, porém, que qualquer manifestação política no ambiente profissional esteja livre de consequências. Ofensas a colegas, ameaças, incitação à violência ou outras condutas inadequadas podem justificar medidas disciplinares, dependendo da gravidade e das circunstâncias. A diferença está na motivação da decisão: a empresa não pode punir o trabalhador simplesmente por suas convicções, mas pode avaliar comportamentos que violem regras legítimas do ambiente de trabalho.

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Como comprovar a demissão por motivo político

O trabalhador que suspeita ter sido dispensado por razões políticas deve reunir provas o quanto antes. Mensagens, e-mails, áudios, testemunhos e registros de conversas podem ajudar a demonstrar a motivação do desligamento. A proximidade entre uma discussão política e a demissão também pode ser relevante, especialmente quando o funcionário tinha bom histórico profissional e não havia justificativa aparente para a decisão. Não é necessário que a empresa admita expressamente a discriminação para que o caso seja analisado pela Justiça.

Outra medida importante é registrar os acontecimentos com detalhes, incluindo datas, horários, locais e nomes de possíveis testemunhas. O empregado deve preservar as provas às quais tenha acesso legítimo, evitando retirar documentos sigilosos da empresa ou acessar sistemas sem autorização. Na rescisão, também é recomendável conferir os documentos antes de assinar declarações ou acordos, buscando orientação jurídica caso existam dúvidas sobre o conteúdo ou as consequências do desligamento.

O prazo geral para entrar com uma reclamação trabalhista é de até dois anos após o término do contrato, sendo possível, em regra, reivindicar direitos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Se a dispensa for reconhecida como discriminatória, a Lei nº 9.029/1995 permite ao trabalhador escolher entre retornar ao emprego, com ressarcimento das remunerações do período de afastamento, ou receber em dobro os valores correspondentes a esse intervalo. A indenização por danos morais também pode ser solicitada. Além da Justiça do Trabalho, casos de discriminação ou pressão política no ambiente profissional podem ser denunciados ao Ministério Público do Trabalho.

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