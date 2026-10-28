A atriz e diretora teatral Carla Sapuppo foi confirmada para dirigir a Paixão de Cristo de Piracicaba em 2027. Ela estará à frente da 37ª edição do espetáculo, realizado pela Associação Cultural e Teatral Guarantã no Parque Engenho Central. A próxima montagem seguirá a proposta artística desenvolvida em 2026, com foco na proximidade entre os atores e o público.

A direção pretende aprofundar essa linguagem cênica, intensificando a carga dramática das interpretações e explorando as possibilidades visuais do espaço histórico. Segundo Carla, a continuidade do trabalho permitirá amadurecer a concepção apresentada na edição anterior e buscar uma montagem que valorize tanto a atuação quanto a grandiosidade do cenário.

A confirmação também antecipa o planejamento artístico da próxima edição. Para o presidente da Associação Guarantã, Deiwson Jean de Sousa, a permanência da diretora oferece mais segurança à preparação do espetáculo. A escolha foi consensual entre os integrantes da diretoria, segundo a associação.