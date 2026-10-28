28 de outubro de 2026
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EM PIRACICABA

Carla Sapuppo volta à direção da Paixão de Cristo em 2027

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A próxima edição da Paixão de Cristo será preparada com antecedência, mantendo Carla Sapuppo na direção artística do espetáculo.
A próxima edição da Paixão de Cristo será preparada com antecedência, mantendo Carla Sapuppo na direção artística do espetáculo.

A atriz e diretora teatral Carla Sapuppo foi confirmada para dirigir a Paixão de Cristo de Piracicaba em 2027. Ela estará à frente da 37ª edição do espetáculo, realizado pela Associação Cultural e Teatral Guarantã no Parque Engenho Central. A próxima montagem seguirá a proposta artística desenvolvida em 2026, com foco na proximidade entre os atores e o público.

A direção pretende aprofundar essa linguagem cênica, intensificando a carga dramática das interpretações e explorando as possibilidades visuais do espaço histórico. Segundo Carla, a continuidade do trabalho permitirá amadurecer a concepção apresentada na edição anterior e buscar uma montagem que valorize tanto a atuação quanto a grandiosidade do cenário.

A confirmação também antecipa o planejamento artístico da próxima edição. Para o presidente da Associação Guarantã, Deiwson Jean de Sousa, a permanência da diretora oferece mais segurança à preparação do espetáculo. A escolha foi consensual entre os integrantes da diretoria, segundo a associação.

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Trajetória de Carla Sapuppo começou no Guarantã

Carla iniciou sua trajetória no grupo em 2005 e acumulou diferentes experiências ao longo de sua participação na Paixão de Cristo. Antes de assumir a direção principal, trabalhou por quatro edições como assistente de direção, participou da preparação do elenco e interpretou personagens importantes da montagem, entre eles Maria. A experiência nos bastidores e em cena contribui para sua continuidade no comando artístico.

Considerada uma das grandes produções teatrais ao ar livre do país, a Paixão de Cristo de Piracicaba mobiliza atores, técnicos e voluntários para recontar a história da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O espetáculo integra a programação cultural do município e tem como cenário o Parque Engenho Central.

Em 2027, a Semana Santa será celebrada entre 21 e 28 de março, do Domingo de Ramos ao Domingo de Páscoa. A próxima edição está prevista para esse período, mas os dias e horários específicos das apresentações ainda não foram informados no material divulgado.

Mais informações podem ser acompanhadas pelo site da Associação Guarantã, em guaranta.org.br, e pelos perfis oficiais no Instagram: @guarantaoficial e @paixaodecristodepiracicaba.

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