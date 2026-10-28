A ocorrência foi registrada por volta das 14h32, na Rua Lásaro Benedicto Viegas.

Três jovens, de 15, 17 e 19 anos, foram detidas pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (27), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Jardim Oriente, em Piracicaba.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro quando avistou os três indivíduos. Ao perceberem a presença policial, eles teriam tentado fugir, dispensando dinheiro pela via pública.

Com o apoio de outras viaturas, os suspeitos foram abordados. Durante as buscas pessoais, os policiais localizaram dinheiro e entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 45 pinos de cocaína e R$ 110 em dinheiro.

Ainda conforme o registro policial, os três teriam admitido envolvimento com a atividade criminosa. Um dos suspeitos, de 19 anos, teria exercido a função de gerente do ponto de venda de drogas.