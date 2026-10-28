Três jovens, de 15, 17 e 19 anos, foram detidas pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (27), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Jardim Oriente, em Piracicaba.
A ocorrência foi registrada por volta das 14h32, na Rua Lásaro Benedicto Viegas.
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Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro quando avistou os três indivíduos. Ao perceberem a presença policial, eles teriam tentado fugir, dispensando dinheiro pela via pública.
Com o apoio de outras viaturas, os suspeitos foram abordados. Durante as buscas pessoais, os policiais localizaram dinheiro e entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 45 pinos de cocaína e R$ 110 em dinheiro.
Ainda conforme o registro policial, os três teriam admitido envolvimento com a atividade criminosa. Um dos suspeitos, de 19 anos, teria exercido a função de gerente do ponto de venda de drogas.
Os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial para as providências legais. De acordo com o boletim, o jovem de 19 anos foi preso, enquanto os adolescentes de 15 e 17 anos foram apreendidos.
A ocorrência foi registrada por tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores. Os procedimentos ficaram sob responsabilidade da Polícia Civil.