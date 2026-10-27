Uma investigação da Polícia Civil colocou sob suspeita um esquema que pode ter causado um prejuízo de R$ 3,5 milhões a uma concessionária de veículos de Piracicaba.
A operação foi deflagrada nesta terça-feira (27), com buscas em São Paulo e Salto.
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Batizada de Operação Sócio Oculto, a ação apura suspeitas de estelionato e associação criminosa em negociações de automóveis destinados a órgãos públicos de diferentes cidades brasileiras.
Segundo a polícia, o principal investigado é um empresário de 50 anos que atuava na comercialização de veículos em processos de licitação. A suspeita é de que ele tenha utilizado empresas registradas em nome de terceiros para realizar as negociações.
15 veículos teriam sido retirados sem pagamento
De acordo com as investigações, 15 veículos, avaliados em aproximadamente R$ 230 mil cada, teriam sido retirados da montadora sem o pagamento correspondente. A concessionária teria ficado com a responsabilidade financeira perante a fabricante.
Os investigadores também identificaram mudanças consideradas suspeitas na composição societária de duas empresas ligadas ao caso, realizadas pouco mais de um mês após os fatos apurados.
Investigação apura outros possíveis envolvidos
O empresário já havia sido investigado em 2021 por suspeitas semelhantes. A polícia também considera um registro feito por um município da Bahia, que relatou a suposta falta de entrega de uma van após o pagamento de cerca de R$ 500 mil.
Durante a operação, os agentes apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos que passarão por análise. A investigação ainda busca esclarecer a utilização de um apartamento e de um veículo de alto valor que estariam registrados em nome de terceiros, mas seriam usados pelo principal suspeito.
A ação contou com apoio de equipes policiais de Piracicaba e Saltinho.
A investigação continua, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos, rastrear os recursos e esclarecer como as negociações foram realizadas. Até o momento, os fatos são objeto de investigação, e as suspeitas deverão ser comprovadas no decorrer do procedimento policial.