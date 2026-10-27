O empresário já havia sido investigado em 2021 por suspeitas semelhantes. A polícia também considera um registro feito por um município da Bahia, que relatou a suposta falta de entrega de uma van após o pagamento de cerca de R$ 500 mil.

Durante a operação, os agentes apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos que passarão por análise. A investigação ainda busca esclarecer a utilização de um apartamento e de um veículo de alto valor que estariam registrados em nome de terceiros, mas seriam usados pelo principal suspeito.

A ação contou com apoio de equipes policiais de Piracicaba e Saltinho.